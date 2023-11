Ucraina-Italia, Shevchenko: “Per noi è molto più di una partita”

“È una partita importantissima, anzi, molto più di una partita per tutti noi. Nonostante la guerra, nonostante la necessità di giocare in trasferta e con tutte le difficoltà che abbiamo dentro al Paese, la squadra è ancora in corsa e in buona posizione. Naturalmente c’è stato un cambio generazionale, abbiamo giocatori validi come Mudryk, Sudakov e Tsyngakov. Rebrov ha fatto un ottimo lavoro in una situazione complicata. Ha portato una filosofia sua e la squadra si è rigenerata”. Lo ha detto l’ex attaccante Andriy Shevchenko in un’intervista alla Gazzetta dello Sport nel giorno di Ucraina-Italia, match decisivo per il secondo posto del girone di qualificazione agli Europei del 2024. Gli azzurri hanno due risultati su tre per assicurarsi il pass diretto per il torneo in Germania, ma a Leverkusen Mudryk e compagni cercano l’impresa: “Arrivati a questo punto non abbiamo niente da perdere, ma non per questo ci vogliamo accontentare. Sono orgoglioso del progetto e di come è stato portato avanti per cinque anni e mezzo. Nel 2021 abbiamo giocato buone partite e in generale il nostro torneo è stato ottimo da un punto di vista tecnico e pieno di emozioni”, ha aggiunto l’ex Milan.