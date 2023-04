Fabiano Parisi a scuola da Theo Hernandez. L’esterno dell’Empoli è primo per metri in avanti palla al piede

Lo ha detto forte e chiaro, a pochi giorni dalla sfida contro il Milan: “Theo Hernandez è il mio modello“. E non potrebbe essere altrimenti, perché sono pochi in Serie A i giocatori che possono avvicinarsi a quelle caratteristiche di terzino mancino come fa Fabiano Parisi. L’esterno dell’Empoli era chiamato ad una stagione di consacrazione dopo l’ottimo esordio nel massimo campionato e lo ha fatto, regalandosi un girone di ritorno in crescendo. Dall’espulsione a Firenze, ha invertito la rotta, fino al match contro il Lecce che l’ha visto guadagnare il rigore del gol vittoria. Nell’azione del penalty c’è tanto dell’identikit da uomo mercato in estate: il coraggio nel cercare lo spazio, la qualità nello spostare il pallone all’ultimo momento prima del contatto. Non a caso, Parisi è il primo calciatore della Serie A in corso nella classifica di metri percorsi (3035) in avanti con movimenti palla al piede. Dietro di lui, il punto di riferimento, Theo Hernandez, staccato a 2741, e persino Rafa Leao, terzo (2699).

Serve un salto di qualità contro le grandi per imporsi come un top del suo ruolo in chiave mercato. E il match contro il Milan sembra fare al caso dell’esterno azzurrino, che cerca anche una chiamata di Mancini in un ruolo in cui regna l’abbondanza. Spinazzola è il padrone della corsia mancina, Palmieri e Biraghi l’usato sicuro e poi ci sono Parisi e Udogie che sembrano destinati ad un futuro duello per la titolarità della fascia. Più esplosivo l’esterno dell’Udinese, più qualità per il laterale dell’Empoli. La sensazione è che ad entrambi l’under 21 stia ormai stretta, come la metà della classifica. Se Udogie la firma con il Chelsea l’ha già messa, Parisi aspetta di sfogliare la margherita in estate. Nella scorsa estate su di lui c’era il Nizza, mentre la Fiorentina si limitò ad un sondaggio. Ora potrebbe toccare alle altre big del calcio italiano. Prima però da convincerle. Il test contro il Milan dell’idolo Theo è il primo scoglio.