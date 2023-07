Mondiali scherma Milano 2023, Azzi: “Non ci nascondiamo, qui per risultati importanti”

“Siamo reduci da un Europeo record come risultati e medaglie, non ci possiamo nascondere, siamo qui per fare risultati importanti sempre con un occhio alla qualifica olimpica. E’ il caso di spendere una parola di tranquillità, i ragazzi hanno una tensione positiva, sono coscienti dell’importanza, tutti tendono a dimostrare loro valore in casa, c’è bisogno di dire: ‘Calmi ragazzi, siate coscienti della vostra forza e affrontata la gara come sapete'”. Queste le parole del presidente della Federazione Italiana Scherma. Paolo Azzi, alla presentazione dei Mondiali di scherma di Milano: “È un momento di promozione importante, c’è una copertura mediatica notevole, contiamo che sia un anticipo di quell’attenzione che normalmente si focalizza nelle Olimpiadi. Ora abbiamo questa grande occasione, ci stiamo impegnando perché anche da questo punto di vista venga sfruttata al meglio”.

“Sono felice di essere qui a Milano per un evento così importante, di vedere la famiglia dello scherma. Ringrazio la Federazione Italiana e il Comitato organizzatore per il loro lavoro, un’organizzazione eccellente”, ha aggiunto Emmanuel Katsiadakis, presidente della Federazione Internazionale di Scherma.