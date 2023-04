Calciopoli, le rivelazioni di Report: “Accordo segreto che obbliga l’Inter a risarcire Bergamo e altri”

Inizia la puntata di Report di lunedì 17 aprile in cui si affronta, con alcuni temi nuovi e inediti, lo scandalo di Calciopoli. Una delle novità proposte dalla trasmissione di Sigfrido Ranucci riguarda le “indagini illegali” condotte da Tavaroli, all’epoca dirigente in vista di Pirelli, che sarebbero state svolte per conto dell’Inter con l’obiettivo di “smontare” il cosiddetto “sistema Moggi”. Secondo quanto viene rivelato nel servizio di Report, dunque, spunta un accordo tra le parti rimasto fino ad oggi segreto che obbliga la stessa Inter a risarcire alcune delle vittime delle indagini illegali, tra queste l’ex designatore arbitri serie A Paolo Bergamo e altri protagonisti.

