MOVIOLA – Fiorentina-Atalanta, rigore col Var per mani di Toloi: revisione lunghissima

Lunghissimo check al Var nel corso di Fiorentina-Atalanta per il possibile tocco di mano di Rafael Toloi, che cerca la palla di testa e forse tocca col braccio. In presa diretta Guida non ha fischiato rigore, per questo motivo i colleghi al monitor devono cercare un’immagine definitiva che posa dare chiarezze ulteriori. Dopo circa tre minuti di revisione, l’arbitro fischia il penalty e il difensore della Dea è una furia e non vuole crederci. Le immagini non danno definitiva chiarezza, ma pare esserci il tocco di mano. Dal dischetto Cabral non perdona.