Fiorentina-Atalanta, gol bellissimo di Maehle: che dribbling, poi ammonito per l’esultanza (VIDEO)

di Giorgio Billone 17

Danese ma per un momento sudamericano. Joakim Maehle ha segnato un gol bellissimo con un dribbling funambolico da attaccante vero e il terzino dell’Atalanta porta in vantaggio la Fiorentina al Franchi. Poi però esulta in modo provocatorio zittendo i tifosi e viene ammonito dall’arbitro Guida in modo corretto. C’è peraltro un possibile fallo su Terzic in partenza, non fischiato però. In alto ecco il video.