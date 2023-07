Calcio, Mondiali femminili 2023: la Spagna parte bene, 3-0 al Costa Rica

di Mattia Zucchiatti 9

La Spagna non delude all’esordio ai Mondiali di calcio femminile. Le Furie Rosse hanno battuto 3-0 il Costa Rica e hanno conquistato i primi tre punti del girone C che vede in gara anche Giappone e Zambia. Al 21′ l’autogol di Del Campo spiana la strada alla Spagna, che al 23′ raddoppia con Bonmati. Al 27′ Gonzalez firma anche il 3-0. Sembra esserci odor di goleada, ma al 34′ Hermoso sbaglia un rigore. La Spagna gestisce e non infierisce. Nella prossima partita le Furie Rosse sfideranno lo Zambia, impegnato domani col Giappone.