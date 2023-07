Il Milan saluta Tatarusanu: “Grazie e buona fortuna”

Dopo aver salutato Sergino Dest e Tiemoué Bakayoko, il Milan fa lo stesso con Ciprian Tatarusanu, che a differenza degli altri due in queste stagioni ha messo insieme un discreto numero di presenze, non sempre risultando all’altezza della situazione. Ben 37 presenze in tre anni per lui. Il portiere rumeno saluta e proprio da oggi è scaduto il suo contratto, così i rossoneri sui social nella sua lingua lo hanno congedato con affetto: “multimim si mult success”, “grazie e buona fortuna”.