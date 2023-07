Juventus, Sky Sport UK: avviata trattativa col Chelsea per Lukaku

Dall’Inghilterra la clamorosa bomba è innescata con la Juventus che starebbe seriamente pensando a Romelu Lukaku. Dopo le voci sul Milan, da Sky Sport UK arriva la voce di un interessamento da parte della Vecchia Signora per il belga dopo l’esperienza con l’Inter.

Secondo Sky Sport UK, la Juventus avrebbe contattato il Chelsea per capire se esistano i margini per affondare su Lukaku in questa sessione di mercato. Il belga continua ad aspettare l’Inter, ma non lo farà in eterno. Per ora Marotta non riesce a trovare un accordo con il Chelsea, che chiederebbe una cifra vicina ai 45 milioni di euro. L’Inter offrirebbe solo un prestito. Per questo, potrebbe entrare in scena la Juventus che, stando alle fonti inglesi, avrebbe pensato al grande sgarbo. Da capire, eventualmente, sarebbe la volontà del giocatore che, come detto, aspetterebbe i nerazzurri, ma non in eterno. Sullo sfondo attenzione anche all’Al-Hilal.