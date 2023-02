Calcio, Lega Serie A e UNHCR in campo per promuovere campagna per rifugiati ucraini

Lega Serie A e UNCHR hanno deciso di collaborare in occasione della 24esima giornata di Serie A 2022/2023 per promuovere la Campagna ‘Ucraina. È passato un anno di guerra, non il dolore’ a favore dei Rifugiati-UNHCR. A un anno dall’inizio della guerra, 8 milioni di persone hanno dovuto lasciare l’Ucraina mentre gli sfollati interni, costretti a combattere con il gelo e la devastazione di un paese, ammontano a 5 milioni. Sarà dunque possibile aiutare il paese fino al 12 marzo tramite un SMS o chiamando da telefono fisso il 45588. L’iniziativa vedrà testimonial di spicco quale Demetrio Albertini, Giuseppe Bergomi e Alessandro Florenzi, la pallavolista Myriam Sylla e la giornalista Giorgia Rossi.