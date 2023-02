LIVE – Sorteggio ottavi Conference League 2022/2023 con Fiorentina e Lazio (DIRETTA)

Tutto pronto per il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League. A Nyon si definiscono gli accoppiamenti oggi venerdì 24 febbraio alle 13:00 presso la Casa del Calcio Europeo. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale. Le vincitrici degli spareggi sfideranno una tra AZ Alkmaar, Djurgården, Istanbul Başakşehir, Nizza, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal, West Ham. Presenti Fiorentina e Lazio per l’Italia. Le squadre della stessa federazione non possono essere sorteggiate contro. Si gioca il 9 e il 16 marzo 2023.

REGOLAMENTO SORTEGGIO CONFERENCE

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO

