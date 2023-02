Snowboard, Mondiali Bakuriani 2023: gli azzurri mancano l’accesso in finale nello slopestyle

Terminate le qualificazioni dello slopestyle ai Mondiali di Bakuriani 2023 di snowboard e gli italiani sono tutti eliminati non centrando il pass per le prime 16 posizioni e dunque per la finale. In particolare, Alberto Maffei era inserito nella prima delle due batterie e al termine delle due run è soltanto ventiquattresimo, dunque già certo di non aver passato – e di molto – il taglio. Solo 20.26 punti nel primo dei due tentativi, 11.38 nella seconda run.

Nella seconda batteria, discreta prova per Nicola Liviero, tredicesimo con una prima run da 51.71 punti e la seconda da 40.48. Non basta però per entrare in finale, così come non basta a Emil Zulian una prima run da appena 23.15 punti e la seconda da 8.78 che gli costa la ventitreesima posizione della sua batteria. Miglior punteggio complessivo per il giapponese Takeru Otsuka, seguono Chris Corning (Usa) e lo svedese Sven Thorgren, che con la start list rovesciata saranno gli ultimi a disputare le due run che valgono le medaglie. Le finali si disputeranno domenica mattina.