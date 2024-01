Cristiano Ronaldo: “La Saudi League non è certo peggio del campionato francese”

“Com’è la Saudi League? Non è certo peggio del campionato francese… Gioco da 22 anni come professionista e conosco queste realtà”. Lo ha detto Cristiano Ronaldo, ospite al Globe Soccer Awards a Dubai, parlando del livello del campionato dell’Arabia Saudita, nel quale il portoghese gioca con l’Al Nassr e in cui è uno dei più rappresentativi anche come testimonial di questo movimento calcistico in espansione: “A che livello è la Saudi League? Non è certo peggio del campionato francese”, ha ribadito.