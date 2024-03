Cagliari-Verona, Baroni: “Sarà dura, ma ci siamo preparati”

“Il 4-3-3 è una soluzione che possiamo adottare. Io parto sempre dalle caratteristiche dei giocatori. Qualcuno è normale che sia in una posizione meno adatta, come ad esempio Suslov, che probabilmente sta meglio in mezzo al campo e un po’ meno sull’esterno, così come Folorunsho, ma comunque entrambi hanno lavorato anche in quella zona. È una soluzione che possiamo adottare anche in corso gara”. Lo ha detto il tecnico Marco Baroni in conferenza stampa nell’antivigilia di Cagliari-Hellas Verona, match valido per la 30a giornata della Serie A. Sull’infermeria: “Per quanto riguarda Suslov, l’infortunio alla caviglia è un discorso piuttosto soggettivo. Qualche piccolo progresso l’ha fatto. Stessa cosa vale per Folorunsho – spiega l’allenatore scaligero -. Indipendentemente da questo, abbiamo avuto ragazzi che sono stati in Nazionale e questo tipo di impegni porta via tante energie, sia fisiche che mentali. Il gruppo che è rimasto qui ha lavorato sodo per preparare una partita difficile, in un campo storicamente ostico, contro una squadra che in casa ha costruito gran parte del suo campionato. Sarà dura, ma ci siamo preparati”.

Con sei punti nelle ultime tre partite, il traguardo salvezza è più vicino: “Nelle ultime gare sono arrivati i punti, oltre alle buone partite. Non dobbiamo guardare indietro, bisogna solo guardare avanti – aggiunge Baroni -. Per quanto riguarda la prestazione, bisogna fornire gare di alto livello dal punto di vista sia fisico che emotivo. Bisogna andare forte nell’entusiasmo e nel coraggio, non dobbiamo pensare ai punti. A me non piace parlare di otto finali, sono partite che vanno preparate bene durante la settimana con il lavoro. Bisogna giocare come se non ci fosse un domani, mettendo tutto quello che abbiamo all’interno della gara”.