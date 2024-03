Serena Williams elogia Sinner: “Avrei voluto avere il tuo dritto”

Presente in tribuna al Masters 1000 di Miami per assistere alla semifinale tra Daniil Medvedev e Jannik Sinner, Serena Williams ha elogiato l’altoatesino a fine partita. I due infatti si sono incontrati a bordo campo, e la 23 volte campionessa Slam si è rivolta così al fuoriclasse azzurro: “Ti sei meritato la finale. Avrei voluto avere il dritto come il tuo, è impressionate, potente e preciso“. Un complimento notevole per il numero 3 al mondo, che ha ovviamente ringraziato Serena per le belle parole.

Serena Williams chatting with Jannik Sinner Serena: “I wish I had my forehand like that.” Jannik: “don’t say that” 😂 Serena: “No seriously, the racquet speed, the power… you’re unbelievable.” The ultimate compliment. pic.twitter.com/9qJavQzVis — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 29, 2024