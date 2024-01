Sci alpino, discesa libera femminile Cortina 2024: cancellata la seconda prova cronometrata

È stata cancellata la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile in programma sull’Olympia delle Tofane a Cortina. Il forte vento ha costretto la giuria, in accordo con il Comitato organizzatore, a prendere la decisione quest’oggi. Dopo la prova cronometrata di ieri, quindi, si andrà direttamente in pista domani per la prima delle due discese programmate (partenza prevista alle 11). Sabato si replicherà con la seconda discesa (start alle 10.30), mentre domenica il programma si concluderà con il superG (partenza alle 10.30).