Cagliari, Ranieri: “Partita positiva, abbiamo lottato come leoni”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari ha parlato del pareggio all’esordio, sul campo del Torino, ai microfoni di DAZN: “È stata una partita positiva e sono contento per loro per come hanno giocato. Lottando come leoni contro una squadra forte nel corpo a corpo. Ho detto ai ragazzi di pensare solo a giocare e a divertirsi. Contro il Torino si può perdere ma bisogna giocare”. Poi su Petagna ha proseguito: “È un giocatore che abbiamo seguito molto. Vediamo se verrà lui o qualcun altro”.