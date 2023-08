Atp Winston-Salem 2023, ancora sconfitto Cecchinato: Purcell passa in due set

Altra sconfitta per Marco Cecchinato, subito eliminato al primo turno dell’ATP di Winston-Salem 2023 da Max Purcell in due set. L’azzurro resta in partita per un solo set contro l’australiano, gran protagonista la scorsa settimana a Cincinnati con i quarti di finale. Nel primo parziale il “Ceck” viene breakkato nel game d’apertura, ma tiene la scia fino al decimo gioco, quando l’avversario chiude 6-4 con il servizio a disposizione. Poca storia nella seconda frazione, con Purcell che vola subito via sul 4-0 e poi chiude per 6-1 senza troppi patemi. Si tratta dell’undicesima sconfitta nelle ultime dodici partite giocate dal tennista siculo.