Wta Cleveland 2023, Trevisan costretta al ritiro nel secondo set contro Stearns

Termina nel peggiore dei modi il cammino di Martina Trevisan al WTA di Cleveland 2023, con un ritiro al primo turno. La tennista toscana dopo un primo set perso abbastanza nettamente con il punteggio di 6-1 contro la statunitense Stearns, era riuscita a fare partita pari nel corso del secondo parziale. Diverse volte avanti di un break, Martina non è riuscita a chiudere il set sul 5-3 e servizio e al termine del game, in cui non ha sfruttato un set point, ha deciso di alzare bandiera bianca, ritirandosi per un fastidio al fianco destro. Una decisione saggia a pochi giorni dall’inizio degli Us Open, sperando non si tratti di nulla di grave. L’azzurra, che ieri aveva perso in tre set contro la cinese Wang nell’ultimo turno di qualificazioni, era entrata in tabellone come lucky loser.