Pedro Sanchez: “Mondiale 2030 Spagna-Portogallo-Marocco idea vicina a realtà”

Il premier spagnolo Pedro Sanchez, intervistato da Marca, ha parlato anche della candidatura congiunta per il Mondiale 2030 di Spagna, Portogallo e Marocco. “Si tratta di un’idea che oggi è vicina a diventare realtà – afferma Sanchez – Questo governo può celebrare eventi di livello internazionale, lo sport è proiezione internazionale e quindi è economia, sviluppo e beneficio per il Paese nel suo insieme. Come spagnoli siamo ambasciatori in tanti sport, penso a Nadal e Alcaraz nel tennis e Alonso nella Formula 1 oltre ovviamente ai calciatori della nazionale che militano in Real Madrid e Barcellona. Siamo riconosciuti e ammirati anche per questo, oltre al nostro impegno per la transizione ecologica e la nostra prospettiva umanistica alla digitalizzazione.”