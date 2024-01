Europei 2024, pronto un gruppo ristretto di tiktoker per il ‘dietro le quinte’: la Uefa apre agli influencer

Anche gli Europei di calcio aprono le porte ai tiktoker. Come riporta l’Ansa, la Uefa infatti ha deciso di selezionare un gruppo ristretto di influencer, che racconterà il ‘dietro le quinte’ della rassegna continentale di calcio, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. Una rivoluzione a tutti gli effetti, ma non nelle dimensioni emerse nelle scorse settimane. Alcuni portali d’informazione avevano infatti preannunciato la decisione dell’organismo di assegnare pass e accrediti a pieno titolo anche a tiktoker e influencer, ma dalla Uefa si fa notare che si tratterà solamente di un numero ristretto. Al momento non sono ancora emersi nomi.