Cagliari, Ranieri: “Buona partita, siamo stati bravi”

“Non parlerei di sfortuna, abbiamo fatto una buona partita. L’Empoli sapeva come giocare ma noi siamo stati bravi e abbiamo risposto colpo su colpo. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene e creato tanto, ma non abbiamo raccolto. In ogni caso abbiamo dimostrato che noi ci siamo. La squadra c’è e non vuole mollare. La prestazione c’è stata, pazienza per il risultato. Abbiamo controllato abbastanza bene gli avversari, che si sono affacciati nella nostra area soltanto con dei palloni lunghi“. A dirlo è stato il tecnico del Cagliari, Claudio Ranieri, ai microfoni di Sky Sport, al termine del match pareggiato, per 0-0, contro l’Empoli.

“Il gol annullato a Viola? Non l’ho rivisto, mi è difficile giudicare. Noi con il Var non abbiamo un buon rapporto“, ha aggiunto l’allenatore del team sardo. “Luvumbo? Speravo che nel secondo tempo lui potesse ‘allungare’ e ‘rompere’ la linea difensiva dell’Empoli. Le cose sono andate bene: lui ha fatto una buona gara. La sua Nazionale ce lo lascia fino alla gara di Coppa Italia, prima della sua partenza per la Coppa d’Africa“, ha concluso Ranieri.