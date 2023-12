Udinese, Lucca: “Siamo rimasti uniti. Io lavoro per aiutare la squadra”

Il sesto sigillo in stagione fanno di Lorenzo Lucca uno dei simboli dell’Udinese targato da Cioffi che oggi ha trovato la prima vittoria in casa contro il Bologna di Thiago Motta. Il sigillo dell’attaccante ex Ajax è stato importante per allungare sui rososblu. Lo stesso Lucca una volta concluso il match ha parlato ai microfoni di DAZN, sottolineando la sua voglia di continuare a crescere insieme alla sua squadra.

Lucca: “In un periodo difficile come l’ultimo appena trascorso siamo rimasti uniti e abbiamo continuato a tenere gli occhi sul lavoro. Siamo arrivati a questa partita dopo settimane difficili, ma nonostante i risultati abbiamo continuato a lavorare. Siamo rimasti uniti, sappiamo che non dobbiamo mollare, adesso pensiamo ad affrontare la Lazio e conquistare altri punti. Il gol? Quando Lovric ha tirato ho pensato fin da subito che potesse arrivare a me quel pallone per poterlo spingere in porta. Sto lavorando per aiutare molto la squadra, resto concentrato e se continuerò così sono sicuro che arriveranno buoni risultati”.