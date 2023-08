Cagliari, Pavoletti: “Non abbiamo mai mollato, orgoglioso della squadra”

Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato a Dazn, al termine della partita con il Torino. “Oggi abbiamo dato prova di essere una squadra da Serie A per mentalità e non solo per qualità tecnica. Abbiamo lottato e non abbiamo mollato di un centimetro”. Poi ha proseguito: “Il mister ci ha preparato fin dal primo giorno di ritiro, oggi abbiamo dato dimostrazione di questo con una squadra giovane. Quando perdi una cosa e la riottieni è ancora più bello. In B mi sono reso conto che la Serie A che per noi era routine, che volevo assolutamente riottenere, trovando quella fame. Sono orgoglioso della nostra squadra, Ranieri ci ha insegnato l’equilibrio: raggiunta la salvezza, potremo pensare ad altro, ma questo sarà il nostro obiettivo principale. Non importa quanto giocherò: posso giocare 10′, 15′, 30′, ma voglio ancora giocare e segnare in Serie A”.