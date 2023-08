Mondiali badminton 2023: Greco e Salutt ai sedicesimi nel doppio

Giovanni Greco e David Salutt guadagnano i sedicesimi di finale nel torneo di doppio maschile ai Campionati del Mondo di badminton in corso a Copenaghen. Il duo azzurro ha offerto una bella prestazione, sconfiggendo in maniera netta in due set (21-14; 21-7) i peruviani Jose Guevara e Diego Mini. Domani nei sedicesimi è in programma la sfida contro le teste di serie numero otto del tabellone, gli indonesiani Mohammad Ahsan e Hendra Setiawan.

Intervistati nel post gara, i due azzurri sono parsi entusiasti: “Siamo molto soddisfatti, abbiamo fatto valere il nostro gioco fin dall’inizio e non abbiamo lasciato spazi per far rientrare gli avversari“, ha detto Greco. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Salutt: “Effettivamente abbiamo giocato bene, siamo rimasti sempre concentrati e questo ci ha ripagato. Ora testa al prossimo turno, sarà difficile, ma noi ci proviamo“. Niente da fare invece nel singolare maschile per gli altri azzurri Fabio Caponio e Giovanni Toti, superati ai trentaduesimi di finale rispettivamente dal thailandese Kantaphon Wangcharoen con un doppio 21-11, e dal cinese di Taipei Wang Tzu Wei con il punteggio di 21-11; 21-8.