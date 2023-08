Cagliari-Inter, Ranieri: “Serve mentalità giusta, meglio essere pratici che belli. Mercato? Approvo tutto”

Claudio Ranieri ha parlato a poche ore da Cagliari-Inter, posticipo della seconda giornata della Serie A 2023/2024 in programma lunedì sera alle ore 20:45 alla Domus Arena. Curiosamente saranno ancora i nerazzurri gli avversari di Ranieri alla prima stagionale in casa sulla panchina del Cagliari, come già avvenuto nella stagione 1990/1991. “Dovremo stare attenti, ma siamo pronti. Affrontiamo una squadra quasi perfetta, che ti punisce al minimo errore – spiega Ranieri – Ma noi abbiamo tanta voglia di fare bene, vogliamo essere più pratici che non belli. Il nostro obiettivo deve essere limitare l’Inter per poi metterla in difficoltà. Si gioca gruppo contro gruppo, poi ovviamente loro hanno individualità eccezionali.”

Il tecnico rossoblu è rimasto soddisfatto dal pareggio in casa del Torino alla prima di campionato: “Mi è piaciuta molto la personalità e la mentalità messa in campo, è quello che devo trasmettere io ai giocatori che poi devono metterci le qualità. Speriamo di andare avanti in questo modo per tutta la stagione.” Una battuta anche sul mercato: “Chi è arrivato e chi eventualmente arriverà ha sempre la mia approvazione. Cerchiamo un attaccante? Dovrà essere in grado di giocare con chi c’è già.”

Infine Ranieri non si sbottona sulla formazione che affronterà l’Inter: “So che qualcuno non è al meglio, devo pensare anche a come abbiamo lavorato in settimana. Sicuramente ci sono giocatori più adatti per iniziare questa partita e altri più adatti a finirla. Luvumbo? Io stesso non ho ancora capito cosa fa, ma è il suo punto di forza. E’ un giocatore fantasioso e imprevedibile, lo apprezziamo per questo.”