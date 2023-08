Napoli-Sassuolo, Dionisi: “Dobbiamo giocare, non solo difenderci. Berardi fuori, ma si allena per le prossime partite”

Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Sassuolo, match della seconda giornata della Serie A 2023/2024 in programma domani sera alle ore 20:45 al “Maradona”. Il tecnico dei neroverdi ha così presentato la difficile trasferta in casa dei Campioni d’Italia: “Vogliamo stravolgere la carta che ci dà sfavoriti, è un inizio di campionato molto stimolante – spiega Dionisi – Con l’Atalanta abbiamo raccolto molto dalla prestazione, non dal risultato. Domani dovremo essere bravi a difenderci da squadra ma allo stesso tempo dovremo anche giocare, non possiamo pensare di andare a fare una partita difensiva. La forza del Napoli si è già vista nella prima giornata, ha cambiato poco e ovviamente come tutte le squadre ha bisogno di qualche partita per salire di condizione e perfezionare le situazioni di gioco.”

Inevitabili le domande su Domenico Berardi, al centro di trattative di mercato saltate e apparentemente ai margini del gruppo squadra. Dionisi però sembra avere una linea conciliante: “Si è allenato con la squadra ma non è al 100%, così ho e abbiamo valutato di non portarlo. Vogliamo che si alleni in funzione delle prossime partite. Racic e Pedersen invece ci saranno e rientra anche Ruan.” Sugli aspetti tattici della partita con il Napoli: “Fare catenaccio potrebbe funzionare per alcune squadre, ma noi non abbiamo le capacità di stare lì tutta la partita e a maggior ragione contro una squadra dall’altissimo potenziale offensivo. Dobbiamo riconoscerci in quello che facciamo e provare a fare risultato.”