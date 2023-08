Juventus-Bologna, Allegri in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Massimiliano Allegri parlerà oggi in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Bologna: ecco tutte le informazioni su canale, orario e diretta tv e streaming. L’allenatore bianconero risponderà alle domande dei cronisti riuniti per presentare i temi della partita contro i felsinei, che la Vecchia Signora vuol vincere per restare in vetta. Appuntamento fissato alle ore 14 di sabato 26 agosto, diretta tv e streaming su JTV, disponibile anche all’interno della piattaforma Dazn.

IL LIVE DELLA CONFERENZA