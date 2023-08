Travaglia-Paul oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Stefano Travaglia affronterà Tommy Paul nel primo turno degli US Open 2023, quarto e ultimo Major della stagione di scena nel complesso di Flushing Meadows. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, il tennista azzurro proverà a farsi strada anche nel main draw. Servirà però un’impresa contro il beniamino di casa Paul, 14^ testa di serie, e protagonista di una stagione estremamente positiva. A testimonianza del buon periodo di forma che sta vivendo, basti pensare che due settimane fa ha sconfitto il numero uno al mondo Alcaraz. Travaglia proverà comunque a giocarsi le sue carte, fresco dell’entusiasmo derivante dal ritorno nel tabellone principale di uno slam, che mancava dall’Australian Open 2022. I due si sono incontrati tre volte in carriera e ha sempre vinto Paul.

Travaglia e Paul scenderanno in campo oggi, lunedì 28 agosto, come 3° match dalle 17:00 sul Court 17 (dopo Ruud-Nava). La copertura televisiva degli US Open sarà offerta in esclusiva da SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Oltre alla diretta televisiva, sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per i TV compatibili con la tecnologia HbbTV. Nel complesso, l’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi LIVE e tutti i match on-demand. In alternativa, Sportface.it seguirà il torneo e garantirà dirette testuali riguardo gli incontri degli azzurri (e non solo), approfondimenti, news, aggiornamenti e contenuti esclusivi.