Cagliari, inizia la campagna abbonamenti 2023/2024: prima fase dedicata alla prelazione

A partire da oggi, martedì 11 luglio, prende il via la campagna abbonamenti 2023/2024 del Cagliari. La prima fase (che si concluderà martedì 18 luglio) riguarda la prelazione, con gli abbonati dello scorso anno che avranno l’opportunità di rinnovare il proprio abbonamento ad una tariffa dedicata. Per loro sarà possibile conservare il proprio posto o sceglierne uno nuovo. La seconda fase sarà invece dedicata alla vendita libera e inizierà giovedì 20 luglio per chiudersi venerdì 11 agosto. Gli abbonamenti saranno acquistabili online sul sito di TicketOne, presso il Ticket Service di Piazza Unione Sarda (da lunedì al venerdì 9-13 / 16-20) e nelle ricevitorie autorizzate. Sono previste infine tariffe dedicate per donne, Under 18, Over 65 e Under 12.