Tennis, la programmazione di Jannik Sinner: ecco i prossimi tornei

Quale sarà la programmazione di Jannik Sinner per il mese di luglio, dopo Wimbledon? Andiamo a scoprirla insieme e a vedere quali saranno i prossimi tornei a cui parteciperà il numero uno d’Italia. Rispetto agli scorsi anni, Sinner ha fatto una scelta diversa, rinunciando agli eventi in programma prima dei Masters 1000 nordamericani. Come gli appassionati ricorderanno, nel 2021 Jannik giocò e vinse Washington, mentre lo scorso anno conquistò il titolo a Umago battendo in finale Alcaraz.

Stavolta invece Sinner non giocherà alcun torneo per tre settimane, al fine di recuperare energie dopo una prima parte di stagione intensa ma soprattutto di allenarsi in vista degli importanti impegni sul cemento canadese e statunitense. Una scelta sicuramente ambiziosa, tanto che oltre a lui – in tutta la top 20 – solamente Carlos Alcaraz e Novak Djokovic faranno lo stesso, rientrando direttamente in Canada. Una scelta che inoltre sottolinea la fiducia di Sinner, che invece di andarsi a prendere punti ‘certi’ in ottica Atp Finals preferisce preparare al meglio la trasferta oltreoceano. Decisione giusta o sbagliata? Solamente il tempo e il campo ce lo diranno.

LA PROGRAMMAZIONE DI SINNER

7-13 agosto: Masters 1000 Toronto

14-20 agosto: Masters 1000 Cincinnati

28 agosto-10 settembre: US Open