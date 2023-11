Cagliari-Genoa, Gilardino: “Sarà una partita difficile, loro hanno entusiasmo”

“Domani ci aspetta una partita molto difficile, perché sfidiamo una squadra che ha riacceso la fiamma dell’entusiasmo. Hanno una squadra e un allenatore con materiale umano importante, hanno tante scelte in attacco con Pavoletti, Lapadula, Shomurodov, Luvumbo e Mancosu”. A dirlo è il tecnico del Genoa, Alberto Gilardino in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari in campionato. Alle 15:00 di domenica, all’Unipol Domus, i rossoblù cercano continuità di vittorie dopo il passaggio del turno in Coppa Italia a spese della Reggiana. Sulla formazione: “Sono valutazioni che farò oggi, saranno un po’ forzate perché anche in attacco ci saranno giocatori da valutare e mi auguro possano venire a Cagliari con noi”. E sulle chiavi del match: “Dovremo essere bravi ad andare sulle ali dell’entusiasmo. Bisogna avere il fuoco dentro perché solo così potremo uscire da Cagliari con un risultato positivo. Gudmundsson? Albert è un giocatore che sa cambiare l’inerzia delle partite. Deve accendersi subito”.