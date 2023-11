Running, domenica il via alla Sportway Lago Maggiore Marathon: circa 2.000 iscritti

Tutto pronto per la XII SPORTWAY Lago Maggiore Marathon, evento organizzato da Sport PRO-MOTION A.S.D, in programma domenica 5 novembre. Protagonisti circa 2mila atleti impegnati sulle distanze di maratona e mezza maratona, 33 km e 10 km, tutte anche in versione non competitiva. Percorso tra i più veloci e panoramici d’Italia grazie alla sponda del Lago Maggiore, sempre sulla destra, a fare da sfondo. Partenza da Arona per tutte le gare e arrivo a Stresa solo per la 21 KM e a Verbania per tutte le altre distanze. Percorso diretto Arona-Verbania per la 33 KM e con una piccola deviazione sul percorso per la 42 KM. Per gli atleti iscritti alla 10KM, confermata la partenza da Fondotoce – Piano Grande con arrivo a Verbania. Primo start alle 9.00 per i maratoneti e gli atleti della mezza maratona, alle 9.30 per la 33 KM e alle 11.30 per la 10 km. Le analoghe distanze non competitive partiranno in coda, cinque minuti dopo. Si registra un boom di iscritti dalla Francia (7%) seguiti da Regno Unito e Israele. Da segnalare anche una ricca rappresentanza scandinava, con 51 nazioni straniere, battuto anche il record di numerosità che risaliva al 2019.