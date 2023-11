Roma-Lecce, Mourinho in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

José Mourinho parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Lecce, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. Il tecnico giallorosso a Trigoria presenterà i temi dello scontro con i salentini e risponderà alle domande dei cronisti dopo l’ultima sconfitta contro l’Inter che non ha fatto felice i tifosi. Appuntamento per seguire le sue parole alle ore 13 di sabato 4 novembre, diretta sul canale Youtube ufficiale della Roma, diretta scritta su Sportface.

