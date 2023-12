Udinese, Cioffi: “Guardare la classifica e sperare che qualcuno dal cielo ti aiuti è da perdenti”

Al Bluenergy Stadium domani arriva il Bologna e Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa in attesa del match valido per la 18esima giornata di Serie A 2023/2024.

“Mi aspetto una partita contro una squadra in pieno flusso positivo di gioco, di energia e di episodi. Noi siamo entrati nel flusso delle prestazioni e raggiungeremo presto quello che meritiamo, perché la posizione attuale in classifica sta scomoda a tutti“.

Il tecnico parla del rapporto con Lazar Samardzic, sostituito nello scorso turno: “Mi è arrivata all’orecchio la voce che io e lui non avremmo un bel rapporto, ma non è così. Io pretendo semplicemente il massimo da tutti. Poi chi sta meglio gioca“. La premessa è seguita da elogi, mai risparmiati nei confronti del serbo: “Lazar è un giocatore fortissimo, un talento che è cresciuto tanto anche a livello di sacrificio difensivo. Se arrivasse una grande squadra con l’intenzione di comprarlo, non starebbe a me dirgli di rimanere o meno. La sua presenza alza la competizione nel gruppo, in allenamento e di conseguenza in partita“.

Contro gli emiliani servirà spietatezza da parte dei bianconeri: “Abbiamo il potenziale di ridimensionare tutte le squadre del campionato, sono convinto che già da domani si vedrà lo step che abbiamo fatto. Abbiamo tantissimi margini di miglioramento, non solo nel coraggio del singolo ma anche nel lavoro collettivo. Ho grande fiducia nei miei giocatori, so che possiamo fare una grande partita“.

Cioffi conclude: “Non guardiamo la classifica, ma la squadra che affrontiamo di volta in volta, cercando di fare più punti possibile. Guardare la classifica e sperare che qualcuno dal cielo ti aiuti è da perdenti: con le prestazioni arriveranno i risultati e le vittorie“.