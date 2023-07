Cagliari, definite le amichevoli estive: primo test il 21 luglio contro l’Olbia

Il Cagliari ha definito il suo tour di amichevoli estive in questo pre-campionato che porterà la squadra di Ranieri alla Serie A 2023/2024. Raduno che inizierà il 10 luglio con inizio degli allenamento da giovedì dopo tre giorni di visite mediche e sessioni di test atletici. Il primo test andrà in scena contro l’Olbia venerdì 21 luglio allo stadio “Bruno Nespoli”, calcio di inizio alle ore 20. Poi avrà inizio il ritiro in Valle d’Aosta con una serie di amichevoli: mercoledì 26 luglio i rossoblù giocheranno alle ore 20 contro la Primavera della Roma; sabato 29 alle 19 sarà la volta della Juventus Next Gen, compagine di Serie C. Mercoledì 2 agosto l’avversario sarà il Como (ore 17). Il ritiro si concluderà il 4 agosto. Prima di fare ritorno in Sardegna, la squadra volerà in Francia sabato 5 agosto per sfidare il Brest.

IL PRE-CAMPIONATO DEL CAGLIARI