Dybala prosegue il weekend in Gran Bretagna: dopo Wimbledon, l’argentino a Silverstone nel box Ferrari

Paulo Dybala si sta godendo gli ultimi giorni prima di ripartire con la per la prossima stagione. Dopo la capatina a Wimbledon in cui l’argentino si è fatto ritrarre con Carlos AlcarRoma az, nel giorno delle qualifiche del Gp della Gran Bretagna, in quel di Silverstone la Joya è sbarcato anche lì.

Dybala, infatti, prosegue il suo weekend sportivo, l’ultimo prima di riprendere la marcia con la Roma, non perdendosi la qualifica del Gp di Formula Uno a Silverstone. La Joya ha deciso di seguire tutto direttamente dal box della Ferrari per tifare le rosse di Leclerc e di Sainz.