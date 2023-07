Amichevoli Cagliari precampionato 2023/2024: calendario, programma, orari e come seguirle in tv

Il calendario delle amichevoli estive 2023 del Cagliari: ecco il programma in costante aggiornamento con gli orari di tutte le partite. I ragazzi di Claudio Ranieri, neopromossa dopo aver vinto i playoff di Serie B, si ritroveranno tutti insieme ad Assemini il 10 luglio, nel quartier generale sardo dei rossoblu. In Sardegna, allo stadio Nespoli, si disputerà Cagliari-Olbia venerdì 21 luglio. Poi però è tempo di trasferirsi a Saint Vincent-Châtillon, dal 24 luglio al 4 agosto, qui in ritiro sono in programma tre amichevoli, 26, 29 luglio e 1 agosto, ma devono essere stabiliti orari e avversarie.

IN AGGIORNAMENTO

Venerdì 21 luglio

orario da definire, Cagliari-Olbia

Mercoledì 26 luglio

orario da definire, Cagliari-TBA

Sabato 29 luglio

orario da definire, Cagliari-TBA

Martedì 1 agosto

orario da definire, Cagliari-TBA