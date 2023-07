Newcastle, ufficiale: Karius rinnova il contratto fino al 2024

Loris Karius ha prolungato il contratto con il Newcastle per un’altra stagione. Prosegue dunque l’avventura in Premier League del portiere tedesco, che negli ultimi mesi era stato accostato ad alcuni club di Serie A, anche per stare più vicino alla compagna Diletta Leotta, in dolce attesa. Come annunciato dal club, invece, Karius ha rinnovato fino al 2024. Stessa sorte per Paul Dummett, che si è legato al club per un altro anno.