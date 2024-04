MotoGp, Martin: “Ducati è mia priorità ma se non sarò in team ufficiale andrò via”

Jorge Martin, pilota del team Ducati Pramac e attuale leader della classifica di MotoGp, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport dopo i turni del venerdì: “Nel 2022 tutti e due volevamo ma io non riuscivo a fare risultati, Ducati ha visto che Enea (Bastianini, ndr) faceva meglio ed è normale che abbiano preso lui, l’anno scorso loro volevano ma non c’era la possibilità perché c’erano contratti in mezzo. Ora vediamo se la fiducia che hanno in me è al 100%”.

Martin svela le sue carte per il futuro, in attesa che Ducati batta un colpo: “Sì, se non mi mettono in un team ufficiale vado via. La mia storia deve continuare con Ducati nel team ufficiale. Ma io devo sognare con una squadra tutta al 100% per me e questo arriverà sicuramente l’anno prossimo”.