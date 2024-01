Cagliari-Bologna 2-1, Motta: “Abbiamo concesso poco ma subito due gol. Bisogna miglorare”

“Il Cagliari ha creato molto poco, ma gli abbiamo concesso due gol e quindi ha meritato. Questa cosa va valutata e migliorata. Abbiamo cercato di fare molto in fase offensiva, anche perché il Cagliari è una squadra che te lo concede”. Così l’allenatore del Bologna, Thiago Motta, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro il Cagliari. Il campionato “fino ad oggi è positivo. Nessuno a inizio stagione pensava che il Bologna potesse arrivare qui in questo momento della stagione. Giocando bene dobbiamo arrivare al risultato”, ha aggiunto. Poi due parole su Van Hooijdong, chiamato al difficile compito di sostituire Zirkzee: “Una buona prestazione come per tutti i suoi compagni,. Non è mai facile superare queste difese, la sua prestazione è stata buona ma non è stata sufficiente per vincere”.