Serie C 2023/2024, il Rimini sorprende la Torres: 3-1 in rimonta. Occasione Cesena

Il Rimini batte 3-1 a sorpresa la Torres e regala l’assist per la fuga al Cesena, che può portarsi a +5 sulla seconda classificata nel girone B di Serie C. La prima frazione di gioco è a due facce. L’avvio è un monologo della squadra di Sassari che sblocca il risultato all’11’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra, Zaccagno sbaglia l’uscita e smanaccia in area. La palla è preda di Fischnaller che calcia forte e centrale in rete. La Torres però si ferma dal 20′ in poi. E all’intervallo il risultato è di 3-1 per i padroni di casa. Al 24′ arriva il pari e il via alla rimonta: Delcarro addomestica un cross di Semeraro e calcia quasi in controbalzo siglando il primo gol del suo campionato. La rete sblocca il Rimini che completa il ribaltone tra il 29′ e il 35′. Prima con Ubaldi che calcia in porta dopo una mischia nata da calcio d’angolo. E poi con Morra che firma il 3-1 di testa da corner. Al 72′ il Rimini rimane in 10 per la doppia ammonizione a Morra, ma la Torres fatica a rendersi pericolosa. E nel finale è il Rimini a sfiorare il poker con un palo colpito da Pietrangeli. La squadra di casa sale a quota 26 punti in classifica e torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive. La Torres resta a quota 47.