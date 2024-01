Salto con gli sci, Wisla 2024: Kobayashi regola tutti dal trampolino lungo, Bresadola diciannovesimo

Super Ryoyu Kobayashi regola tutti dal trampolino lungo della tappa di Coppa del Mondo di salto con gli sci di Wisla, in Polonia. Il fenomenale giapponese dal trampolini HS134 trova 269.4 punti complessivi, migliorando sensibilmente nella seconda manche, dopo il quinto posto del primo round, e precedendo così l’austriaco Stefan Kraft, secondo e al comando dopo la prima manche, e il tedesco Andreas Wellinger, che sale sul terzo gradino del podio con due ottimi salti ai quali manca però sempre qualcosina. Soltanto decimo, invece, il forte tedesco Karl Geiger.

Buona prestazione per l’azzurro Giovanni Bresadola: dopo aver superato il taglio del primo round con la ventitreesima posizione, migliora nel suo secondo salto e alla fine trova una bella top-20 con la diciannovesima posizione e un buon viatico per i prossimi appuntamenti. Eliminato invece dopo il primo salto, con il quarantaquattresimo e ultimo punteggio, l’altro italiano al blocchetto, Francesco Cecon, oggi in grande difficoltà.