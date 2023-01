Bonucci: “La Juventus è come un drago a sette teste, gliene tagli una e spunta l’altra”

“La Juventus è come un drago a sette teste. Gliene tagli una e ne spunta un’altra. Non molla mai. E la sua forza è nell’ambiente”. E’ questa la didascalia di un nuovo post pubblicato suoi propri social dal capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, dopo la clamorosa sanzione inflitta dalla Corte Federale d’Appello di quindici punti di penalizzazione al club per il caso delle plusvalenze. Il difensore ieri era stato uno dei primi a parlare.