Real Madrid, Ancelotti: “Penalizzazione Juventus? Ho una mia opinione, ma la tengo per me”

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga contro l’Athletic Bilbao, ha glissato sulle domande relative alla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus dalla Corte d’Appello della Figc: “Ho una mia opinione, ma la tengo per me visto che è un tema che riguarda la giustizia”. L’ex tecnico bianconero, dunque, ha preferito evitare commenti in merito alla vicenda del caso plusvalenze, non ritendo opportuno parlarne in questo momento.