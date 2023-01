Udinese, Sottil: “Domani daremo battaglia alla Sampdoria, mostreremo la nostra identità”

Il tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil, ha espresso le sue sensazioni alla viglia del match di campionato contro la Sampdoria. Queste le sue parole in conferenza stampa: “La richiesta di andare in ritiro “è stato un bel gesto da parte della squadra. Era il momento giusto e lo abbiamo analizzato, come sempre, in maniera lucida. Non è stato un ritiro punitivo, ma un gesto intelligente e di responsabilità, all’insegna di migliorare e soprattutto di capire che abbiamo la voglia e la determinazione di invertire il momento. Ho visto una grande partecipazione dei ragazzi sotto tutti i punti di vista e abbiamo anche un dovere verso la nostra piazza, i nostri tifosi. Secondo me, da questo ritiro, ne usciamo bene. Domani daremo battaglia alla Samp”.

L’allenatore ha poi aggiunto: “Prendiamo atto della nuova classifica, ma dobbiamo pensare a noi. Domani sappiamo che andremo a giocare in uno stadio molto passionale e contro una squadra agguerrita, che gioca per la salvezza e quindi tireranno fuori il massimo. Dovremo essere bravi a fare la nostra partita, con grande fame e cattiveria agonistica, mantenendo la nostra identità e giocando il nostro calcio. Abbiamo un’identità precisa che voglio portare avanti. Non abbiamo vinto nelle ultime gare, ma anche con il Bologna abbiamo creato tanto, ben 9 occasioni da gol. Ho fatto tutte le valutazioni e le prove che volevo fare durante questa settimana. I giocatori sono tutti scalpitanti, bene così”.