Bologna-Verona, Baroni: “Troppi errori tecnici, ma abbiamo incontrato una squadra forte”

“Dal punto di vista caratteriale abbiamo fatto una buona gara, ma restano troppi gli errori tecnici”. Queste le parole di Marco Baroni, allenatore del Verona, intervenuto ai microfoni si DAZN in seguito alla sconfitta esterna per 2-0 contro il Bologna. “Abbiamo incontrato una squadra forte. Siamo stati bravi a togliergli molto palleggio, peccato per i gol subiti perché arrivano da situazioni evitabili – ha analizzato Baroni -. Abbiamo sbagliato troppo tecnicamente e questo non ci ha messo nelle condizioni di recuperare, nonostante le occasioni importanti avute come quella di Henry nel finale. Tuttavia dal punto di vista caratteriale resta una buona partita, seppur come detto con troppi errori tecnici. Dobbiamo migliorare nelle singole scelte, però per tiri in porta e supremazia territoriale i dati sono stati alla pari, anche se conta certamente il risultato. Questa prestazione – prosegue il tecnico – ci deve comunque rafforzare per le partite che arriveranno. Swiderski? In allenamento tutti stanno lavorando bene. Lui arrivava da una situazione di stop, con un campionato fermo. Qualche rischio ce lo stiamo assumendo, ma sono convinto dell’obiettivo che dovremmo raggiungere e proseguiamo su questa strada”.