Maccabi Haifa-Fiorentina: data, orario e diretta tv andata ottavi Conference League 2023/2024

Sarà il Maccabi Haifa la prossima avversaria della Fiorentina. La squadra di Italiano sfiderà gli israeliani nel match di andata degli ottavi di Conference League 2023/2024, in programma a Budapest (Ungheria), in campo neutro. L’incontro è previsto nella giornata giovedì 7 marzo con fischio d’inizio fissato per le ore 18:45 o 21.00 (non ancora comunicato). La partita verrà trasmessa in diretta sia su Sky che su Dazn, ma non in chiaro su TV8.

LE INFO SUL RITORNO

L’urna di Nyon ha sorriso alla Fiorentina, sorteggiata contro un’avversaria abbordabile. C’è da dire che non c’erano comunque particolari insidie, ma il Maccabi Haifa, pur non essendo una squadra da sottovalutare, non rappresenta affatto un ostacolo insormontabile. I ragazzi di Italiano partiranno comunque favoriti e potranno alimentare il sogno di vincere un trofeo in stagione.