Atalanta-Sporting Lisbona in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Europa League 2023/2024

Atalanta-Sporting Lisbona sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming della sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. I nerazzurri, dopo l’andata in terra portoghese contro la formazione già affrontata ai gironi, giocheranno una settimana dopo il secondo dei due atti che mettono in palio i quarti davanti al pubblico amico del Gewiss Stadium. Lo faranno in casa nel ritorno che si disputerà giovedì 14 marzo, alle ore 18.45 o 21 in base alle decisioni Uefa che arriveranno a breve. La diretta tv è garantita su Sky Sport e Dazn, resta possibile anche la trasmissione in chiaro su TV8.