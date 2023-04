Bologna-Udinese 3-0, confermato giallo a Pereyra: era diffidato, scatta la squalifica

La Lega Serie A ha confermato l’ammonizione di Roberto Pereyra in Bologna-Udinese 3-0, match andato in scena ieri al Dall’Ara. Il cartellino giallo, arrivato per proteste a inizio ripresa, era sfuggito a molti durante la diretta e così è servita la conferma ufficiale in queste ore per essere certi del provvedimento disciplinare. Un cartellino pesante per Pereyra, che era diffidato: il giocatore dell’Udinese salterà quindi la prossima partita, che vedrà i friulani impegnati contro il Monza. Un’assenza pesante per il tecnico bianconero Sottil.